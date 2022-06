Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Hawkeye è stato presentato in anteprima lo scorso novembre, con l'episodio finale rilasciato su Disney+ solo tre giorni prima di Natale.

Ambientato un anno dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie TV ha visto Clint Barton (Jeremy Renner) collaborare con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) per combattere contro i nemici che Barton si era creato durante il suo periodo come Ronin. Mentre l'MCU è spesso al confine tra umorismo e sfumature più oscure, Hawkeye è uno degli spettacoli più spensierati della Marvel, incentrato principalmente sulla relazione eroe-allievo un po' ribelle che si sviluppa tra Barton e Bishop. Con l'obiettivo principale di Clint di tornare a casa dalla sua famiglia in tempo per Natale, lo spettacolo è un racconto - senza ombra di dubbio - legato alla festività.

In un'intervista, i compositori dello spettacolo Christophe Beck e Michael Paraskevas condividono che, in origine, lo spettacolo avrebbe avuto un tono più cupo. Tuttavia, Beck afferma che è stata la chimica di Renner e Steinfeld che ha permesso a Hawkeye di trasformarsi in qualcosa di più spensierato:

"C'è stata una piccola evoluzione per quello che sarebbe stato il suono della partitura. All'inizio, sarebbe stato un tono più oscuro, incentrato su Hawkeye, la sua disperazione per gli eventi di The Avengers e le terribili cose che ha vissuto nel suo passato. Ma lo spettacolo, la storia e quindi la colonna sonora si sono evoluti in qualcosa di molto più giocoso, specialmente tra Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. E poi c'è stata l'idea che questo sarebbe stato una sorta di 'Natale a New York'. Ogni volta che c'era l'opportunità di cospargere le scene di magia natalizia, lo facevamo".

La Marvel non è estranea a camminare sul confine tra commedia e oscurità; tuttavia, alcuni progetti richiedono più uno stile che l'altro, ed è stata una progressione naturale per Hawkeye sbilanciarsi verso uno stile più umoristico. Mentre The Falcon and the Winter Soldier era uno spettacolo più serioso con solo alcune battute spiritose, Hawkeye ha fatto il contrario, diventando una simpatica serie natalizia con alcuni momenti di serietà. Ad ogni modo, entrambi gli spettacoli hanno avuto molto successo, dimostrando che la Marvel può adattarsi e cambiare forma per soddisfare le esigenze di un progetto.

Fonte: Screen Rant