Derek Bishop (Brian D'Arcy James) è apparso solo in un episodio di Hawkeye, e un nuovo rapporto afferma che avrebbe dovuto avere più coinvolgimento nello show. In effetti, il ritorno del personaggio a lungo ritenuto morto da tutte le persone coinvolte davanti alla telecamera, sarebbe stato una svolta importante nei momenti conclusivi della prima stagione dello show. Oggi alcuni ipotizzano che la rivelazione potrebbe invece arrivare in una potenziale seconda stagione dello spettacolo.

Il rapporto arriva da Cosmic Circus, che suggerisce che la writer's room dello show aveva inizialmente pianificato che Derek tornasse a sorpresa nel finale, cambiando bruscamente lo status quo per sua figlia Kate (Hailee Steinfeld), la moglie Eleanor (Vera Farmiga) e il loro nuovo arcinemico Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio).

Il ritorno di Derek Bishop in questo momento nel Marvel Cinematic Universe sarebbe una rivelazione sotto molteplici punti di vista, e potrebbe sicuramente fornire una ricca narrazione. Allo stato attuale, Kate è tecnicamente senza genitori dato che ha denunciato sua madre per i suoi crimini commessi durante lo spettacolo. Da un lato, si potrebbe pensare che Kate sarebbe stata estasiata dal ritorno di suo padre, ma furiosa che fosse in fuga per la maggior parte della sua vita adulta.

In questo momento, però, sono solo speculazioni dato che i Marvel Studios non hanno indicato se lo spettacolo avrà una seconda stagione.

Tutti e sei gli episodi di Hawkeye sono disponibili su Disney+.

