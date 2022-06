Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Potrebbero essersi riaccese le speranze per una seconda stagione di Hawkeye. La serie è stata presentata in anteprima lo scorso novembre ed è incentrata su Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld), che lavorano insieme dopo che Kate ha rubato l'ex costume di Ronin a Clint. Hawkeye ha inoltre reintrodotto Wilson Fisk/Kingpin (Vincent D'Onofrio) dopo essere stato un importante personaggio di Daredevil. Dopo che la Disney ha deciso di inserire lo spettacolo nella categoria Serie Limitate per gli Emmy Awards 2022, la Casa delle Idee sta valutando di riclassificare lo spettacolo, il che gli offre una migliore possibilità di avere una seconda stagione.

La pagina ufficiale dei Disney Studio Awards ha ora Hawkeye elencato come Outstanding Comedy Series anziché Outstanding Limited or Anthology Series. Ovviamente, le parole "serie limitate" indicano una serie con una sola stagione, ma da quando lo spettacolo è stato riclassificato, le probabilità di tornare ancora una volta su Disney+ sono maggiori.

Nel frattempo è stato condiviso un primo sguardo di Echo, spin-off di Hawkeye con Alaqua Cox. Secondo la sinossi ufficiale rilasciata dalla Marvel, "la storia delle origini di Echo rivisita Maya Lopez, il cui comportamento spietato a New York City la raggiunge nella sua città Natale. Deve affrontare il suo passato, riconnettersi con le sue radici di nativi americani e abbracciare il significato di famiglia e comunità se spera sempre di andare avanti".

