Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con l'uscita di Hawkeye sono stati introdotti nuovi villian nel Marvel Cinematic Universe, come la Mafia in Tuta e Kazi (Fra Fee). Nonostante Echo (Alaqua Cox) abbia apparentemente ucciso Kazi durante gli eventi della serie TV, l'attore vuole specificare che nessun personaggio Marvel è realmente morto:

"Ehm, la verità non la so ancora, ma spero che Kazi possa fare ancora una volta la sua apparizione. Non ci giurerei sul fatto che abbia incontrato la morte alla fine di Hawkeye. Nessuno è mai morto nella Marvel. Sarei molto fiducioso e sarei sicuramente entusiasta di riprendere ancora i panni del mio personaggio. Ero pienamente consapevole delle origini di questo personaggio davvero intrigante nei fumetti. Ci sono molti problemi e molte cose dolorose che sono successe, e anche passioni radicate che rendono il personaggio interessante. Lui ha un'intensità tranquilla, non sfacciata, e penso che la figura del fumetto sia intrinsecamente malvagia".

Tutti gli episodi della prima stagione di Hawkeye sono disponibili su Disney+.

Fonte: Comic Book