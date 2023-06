Ahsoka è la Protagonista della Copertina dell’Empire Magazine

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Oltre un decennio fa i fan di Star Wars hanno conosciuto Ahsoka Tano nella serie animata The Clone Wars, prima di vederla in Rebels e Tales Of The Jedi.

Quindi, mentre la galassia molto, molto lontana approdava sul piccolo schermo con le serie live-action, il personaggio è riapparso col volto di Rosario Dawson in The Mandalorian (dove ha aiutato Grogu ad affinare le sue abilità della Forza) e in The Book of Boba Fett, dove ha incontrato Luke Skywalker.

Ora è il turno di Ahsoka di stare sotto i riflettori. Siamo a pochi mesi di distanza dal debutto del prossimo spettacolo di Star Wars, che vedrà l'attrice riprendere i panni di Ahsoka. Per aumentare l'hype dei fan, l'Empire Magazine ha dedicato la sua copertina alla serie TV di Disney+, che vede il personaggio con le sue doppie spade laser in mano, pronta a entrare in azione.

Incentrato sull'ex padawan di Anakin Skywalker, lo spettacolo - composto da 8 episodi - è scritto e diretto da David Filoni e ambientato cinque anni dopo la caduta dell’Impero Galattico, evento visto in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

Oltre a Rosario Dawson, il cast vedrà la presenza della giovane Natasha Liu Bordizzo come Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead, Hayden Christensen, Ivanna Sakhno e David Tennant, che darà la voce al droide Huyang.

Ahsoka - di cui è stato condiviso un teaser - debutterà su Disney+ ad agosto.