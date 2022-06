Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Durante il panel dello Studio Showcase di Lucasfilm alla Star Wars Celebration, è arrivato un aggiornamento su Ahsoka, il cui debutto è previsto per il 2023. Ora la produzione è in corso d'opera, e la protagonista Rosario Dawson ha condiviso un video del backstage.

Per celebrare il solstizio d’estate l’attrice newyorkese mostra la sua ombra che si trasforma nel personaggio di Padawan Jedi Ahsoka Tano.

In una recente intervista, Dawson ha affermato che la serie TV sta cercando di essere il più fedele possibile alle radici di Ahsoka, guardando a specifici fotogrammi di animazione per trovare ispirazione nelle coreografie di combattimento:

"Credo che una delle cose che preferisco sia in verità quando lavoriamo con questa straordinaria coordinatrice degli stunt, Ming, che è letteralmente una Jedi. È stata portata in un tempio a 9 anni, e dai9 ai 19 ha visto la sua famiglia solo una volta l'anno, quindi era una ragazza, e poi si è allenata nelle arti marziali per 10 anni, ed è colei che ci sta allenando nello Wushu e in tutto il resto".

Inoltre, secondo quanto raccontato, l'attrice chiede al team degli stunt cosa sia possibile fisicamente e cosa no, e ci si lavora insieme, per restituire al meglio la fisicità del personaggio.

Come tutte le programmazioni di Star Wars, anche Ahsoka sarà disponibile su Disney+.

