Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Durante il panel dello Studio Showcase di Lucasfilm alla Star Wars Celebration, c'è stata una conferma di uscita anche per Ahsoka, annunciata per il 2023.

La protagonista Rosario Dawson è apparsa in costume in un video pre-registrato, confermando che sarà presente il prossimo anno. Ma lo spin-off di The Mandalorian non sarà l'unico show di Star Wars in uscita nel 2023, infatti la terza stagione con protagonista Pedro Pascal, debutterà a febbraio del prossimo anno.

They also showed Ashoka Lekus have been extended pic.twitter.com/PbUwORUQRQ — UKMetsNYC (@UKMetsNYC15) May 26, 2022

La serie TV si focalizzerà sul personaggio di Ahsoka Tano, la Jedi che ha debuttato nella serie animata Clone Wars. Lo show sarà il sequel della serie animata Star Wars: Rebels e vedrà la protagonista impegnata nella ricerca dell’ammiraglio Thrawn.

Come tutte le programmazioni di Star Wars, anche Ahsoka sarà disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book