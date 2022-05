Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

A poche ore dal debutto dell’attesissima premiere della serie dedicata al maestro jedi Obi-Wan Kenobi, giungono nuove informazioni in merito al bramato nuovo capitolo di un altro prodotto ambientato nell’universo creato da George Lucas.

Dopo essere apparsi in alcuni episodi di The Book of Boba Fett, che hanno mostrato al pubblico il proseguo delle loro avventure, a seguito di quell’inaspettato cliffhanger che aveva concluso la seconda stagione, sembra proprio che Grogu e Mando siano pronti a riprendere le loro scorribande fra i meandri della Galassia.

Durante la Star Wars Celebration 2022, evento che si tiene in questi giorni presso l'Anaheim Convention Center in California, la Lucasfilm ha infatti rivelato che nel mese di febbraio 2023 giungerà nel catalogo di Disney+ la terza annata di The Mandalorian.

La distanza dunque che separa i fan dal ritrovare il dinamico duo formato da “padre e figlio” si prospetta ancora lunga, e contando anche che le nuove puntate verranno arricchite dalla presenza di una star del calibro di Christopher Lloyd (l’indimenticabile Dr. Brown di Ritorno al Futuro), l’attesa sarà sicuramente ancora più spasmodica.

Fonte: TVLine