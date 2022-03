Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo aver interpretato personaggi di mondi diversi, tra cui un boss Klingon in Star Trek III: Alla Ricerca di Spock, il Dottor Emmett Brown in Ritorno al Futuro e Jim Ignatowski in Taxi, Christopher Lloyd si unisce all'universo di Star Wars entrando a far parte del cast della terza stagione di The Mandalorian.

Il ruolo è classificato come guest star, ma non sono stati forniti dettagli su chi interpreterà.

Per quanto riguarda il debutto dei nuovi episodi, è stata rivelata una possibile finestra di uscita che, a quanto pare, punta alla fine del 2022.

Quando i fan hanno iniziato a chiedere a gran voce quando The Mandalorian sarebbe tornato con i nuovi episodi, è finalmente arrivata una risposta:

"È sicuro che la terza stagione sarà presentata quest'anno, probabilmente nel periodo natalizio del Life Day".

Ciò è in linea con i precedenti rapporti secondo cui l'arrivo della nuova stagione sarebbe stato posticipato alla fine del 2022; e si pensa che il ritardo sia correlato all'impegno di Pedro Pascal in The Last of Us e The Book of Boba Fett.

Fonte: Deadline