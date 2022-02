Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

È stata rivelata una possibile finestra di uscita della terza stagione di The Mandalorian: la popolare serie Disney+ punta a un rilascio alla fine del 2022.

Quando i fan hanno iniziato a chiedere a gran voce quando The Mandalorian sarebbe tornato con i nuovi episodi, è finalmente arrivata una risposta:

"È sicuro che la terza stagione sarà presentata quest'anno, probabilmente nel periodo natalizio del Life Day".

Ciò è in linea con i precedenti rapporti secondo cui l'arrivo della nuova stagione sarebbe stato posticipato alla fine del 2022; e si pensa che il ritardo sia correlato all'impegno di Pedro Pascal in The Last of Us e The Book of Boba Fett.

Durante un'apparizione allo Steel City-Con nell'agosto 2021, Carl Weathers ha confermato che tornerà a lavorare in veste di attore e regista in alcuni episodi della terza stagione di The Mandalorian, affermando anche quando avrebbe dovuto iniziare la produzione:

"Inizieremo una nuova stagione di The Mandalorian entro il prossimo mese. Sarò di nuovo davanti alla telecamera, e potrò di nuovo dirigere".

A dicembre manca ancora molto tempo, e sicuramente Lucasfilm non lascerà i fan di Star Wars a bocca asciutta: proprio per questo, la convinzione generale è che sarà Obi-Wan Kenobi il primo degli spettacoli Disney+ di Lucasfilm ad essere presentato in anteprima dopo il termine di The Book of Boba Fett.

Fonte: Comic Book