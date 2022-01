Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo aver aspettato oltre un anno per nuovi contenuti live-action, alla fine del 2021 i fan di Star Wars hanno assistito alla tanto attesa premiere di The Book of Boba Fett. La serie è il secondo live-action Disney+ di Lucasfilm, ed è stato presentato in anteprima lo scorso 29 dicembre.

Mentre i fan di Star Wars sembrano apprezzare la prima stagione del recente spettacolo, continuano le speculazioni sugli altri piani di Lucasfilm per l'anno - vale a dire quando lo studio intende rilasciare Obi-Wan Kenobi e la terza stagione di The Mandalorian. Sfortunatamente, Lucasfilm non ha gentilmente concesso aggiornamenti sulle date di uscita di questi spettacoli.

Ma, c'è un ma: sembrerebbe che il lavoro sul nuovo lotto di episodi di The Mandalorian stia andando a gonfie vele, forse più di quanto non pensino i fan.

StarWarsNews.Net riporta che le riprese della terza stagione di The Mandalorian stanno continuando secondo i piani di Lucasfilm. La notizia arriva dopo che diverse produzioni televisive e cinematografiche di alto profilo sono state sospese nelle ultime settimane a causa di focolai di Covid-19, e gli spettatori avevano paura che anche The Mandalorian potesse essere influenzato dalla pandemia in corso. L'outlet riporta che la produzione della terza stagione dello show di Star Wars è recentemente ripresa dopo una pausa per le vacanze di fine anno ed è attualmente sulla buona strada per finire secondo il programma.

Supponendo che la produzione della terza stagione di The Mandalorian continui ininterrottamente e giunga a termine senza problemi, c'è un'alta probabilità che i nuovi episodi arrivino tra l'autunno e l'inverno 2022.

In questo momento, la convinzione generale tra i fan di Star Wars è che sarà Obi-Wan Kenobi il primo degli spettacoli Disney+ pianificati da Lucasfilm ad essere presentato in anteprima dopo The Book of Boba Fett.

Fonte: Inverse