Ahsoka: David Tennant tornerà ad interpretare il Droide Huyang

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Continuano gli annunci sulla Galassia Lontana Lontana e, grazie alla recente convention “Star Wars Celebration”, gradite sorprese sono decisamente dietro l’angolo.

Dopo una prima e attesissima anteprima fornita dalla pubblicazione del primo teaser trailer ufficiale, giungono infatti buone nuove relative al cast dello show dedicato all’intrepida jedi di razza togruta Ahsoka Tano.

Sembra infatti che David Tennant (Jessica Jones), che ricordiamo vedremo presto tornare a bordo di un certo Tardis nello speciale per il 60° anniversario di Doctor Who, sia recentemente salito a bordo del progetto.

L’attore presterà nuovamente la voce al droide Huyang, l’esperto di spade laser che aveva il compito di aiutare i giovani jedi a costruire proprio queste armi e che l’interprete aveva già precedentemente doppiato in alcuni episodi della quinta stagione della serie d’animazione Star Wars: The Clone Wars.

Per assistere al ritorno del personaggio sul piccolo schermo, non resta che attendere la messa in onda delle puntate, programmate per debuttare a partire dall’agosto di quest’anno.

Fonte: Comic Book