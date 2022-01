Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre i fan dell’universo creato da George Lucas sono nel pieno della visione di The Book of Boba Fett, giungono nuove informazioni in merito ad un altro atteso prodotto legato al franchise di Star Wars.

Stiamo parlando della serie TV incentrata sulla jedi Ahsoka Tano, i cui panni verranno nuovamente vestiti da Rosario Dawson (Jane The Virgin), dopo la sua apparizione nella seconda stagione di The Mandalorian.

Stando alle ultime notizie, lo show vedrà la partecipazione, in un ruolo ancora top secret, dell’attrice Mary Elizabeth Winstead, vista recentemente nella pellicola cinematografica Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, nonché nella terza annata di Fargo.

Nonostante i dettagli in merito alla trama della serie siano ancora decisamente esigui, il cast sta quindi lentamente prendendo corpo, avendo già annunciato la presenza Natasha Liu Bordizzo, che presterà il volto a Sabine Wren, e Ivanna Sakhno, il cui personaggio sarà del tutto inedito.

Inoltre sembra che lo stesso Hayden Christensen apparirà nelle iconiche vesti di Anakin Skywalker, ruolo che ricoprirà anche nello show dedicato a Obi-Wan Kenobi.

Le riprese di Ahsoka Tano dovrebbero ufficialmente iniziare nei primi mesi di quest’anno.

Fonte: Variety