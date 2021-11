Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Ahsoka Tano, inedita serie di Disney+, ha scelto Natasha Liu Bordizzo per interpretare Sabine Wren, che si unirà alla già annunciata Rosario Dawson.

Wren ha già fatto parte dell'universo di Star Wars nella serie animata Star Wars Rebels.

L'attrice sarà quindi una giovane nata a Mandalore, durante gli anni di declino delle Guerre dei Cloni, dopo che cadde il governo dei Nuovi Mandaloriani. Esperta di armi - in particolare di esplosivi - attiva durante il regno dell'Imperatore Galattico Palpatine, pochi anni prima della Battaglia di Yavin. È anche conosciuta per il suo amore per i graffiti. Dopo la caduta dell'Impero, Wren e Tano si misero in viaggio alla ricerca del loro amico scomparso, Ezra Bridger.

Ahsoka Tano è stata annunciata per la prima volta nel dicembre 2020, e Dawson riprenderà il ruolo che ha interpretato in The Mandalorian. La nuova serie inizierà la produzione all'inizio del 2022. In precedenza è stato riferito che anche Hayden Christensen apparirà nello spettacolo nel ruolo di Anakin Skywalker/Darth Vader, con Skywalker che ha fatto da mentore a Tano quando era una padawan.

Fonte: Variety