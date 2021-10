Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Grandi notizie giungono dalla Galassia lontana, lontana: dopo aver gioito per l’atteso annuncio della presenza di Anakin Skywalker nella serie dedicata al maestro Obi-Wan, i fan di Star Wars possono nuovamente esultare, in quanto pare che il jedi apparirà in un altro progetto del franchise.

Secondo quanto comunicato, l’attore Hayden Christensen, volto del celebre personaggio nelle pellicole cinematografiche “L’Attacco dei Cloni” e “La Vendetta dei Sith”, tornerà a brandire la spada laser anche nello show incentrato su Ahsoka Tano.

La news potrebbe sicuramente far sorgere non poche domande o perplessità, poichè, stando alle poche informazione trapelate online, la serie dovrebbe essere ambientata nello stesso periodo di The Mandalorian, quindi subito dopo la caduta dell’Impero e la morte di Darth Vader.

Si potrebbe dunque ipotizzare che l’attore possa apparire in altro modo, per esempio tramite qualche sequenza flashback sul passato della protagonista, in quanto, come mostrato in Star Wars: The Clone Wars, la togruta fu la sua padawan.

Non resta a questo punto che attendere aggiornamenti in merito alla questione, e nel frattempo vi ricordiamo che la serie non ha ancora una data ufficiale d’uscita.

Fonte: Comic Book