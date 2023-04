Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo aver scoperto dettagli inediti, retroscena e episodi significativi della storia di due personaggi dal percorso così antitetico fra loro, come la giovane padawan di Anakin, Ahsoka Tano, e il malvagio apprendista di Darth Sidious, il Conte Dooku, sembra proprio che un nuovo capitolo di racconti sugli abitanti della Galassia Lontana Lontana è procinto di essere narrato.

Sempre durante la recente convention “Star Wars Celebration”, nella quale sono state fornite numerose anticipazioni e annunci in merito ai progetti legati al franchise, come il periodo d’uscita del prossimo arco narrativo di Andor, è stata comunicata una lieta notizia in merito alla serie d’animazione Star Wars: Tales of the Jedi.

Il co-creatore dello show, Dave Filoni, che fra The Clone Wars, Rebels e The Mandalorian, è ben addentrato nell’universo nato dalla mente di George Lucas, ha infatti rivelato che ne è stata ufficialmente ordinata una nuova annata.

"È stato talmente divertente dar vita a Tales of the Jedi la prima volta, che ho proseguito con altri racconti” ha così dichiarato il regista.

Non resta a questo punto che attendere maggiori informazioni, in particolare l’identità dei personaggi che saranno protagonisti di quest’ulteriore stagione.

Fonte: Deadline