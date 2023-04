Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 08 aprile 2023

Tante novità sono uscite durante la Star Wars Celebration di Londra. Dopo il trailer di Ahsoka e i nuovi dettagli su The Acolyte anche il pane di Andor si è acceso con l’annuncio del periodo di uscita della seconda stagione.

Lo sceneggiatore Tony Gilroy ha dichiarato:

"Il team sta lavorando più velocemente possibile per rispettare i tempi. Le riprese sono iniziate a novembre e dovrebbero concludersi ad agosto. Visto che questo sarà l’ultimo capitolo sappiamo esattamente dove stiamo andando. Sappiamo cosa trasmettere emotivamente e come deve trasformarsi la storia. La decisione di chiudere con il secondo capitolo è nata dalla sopravvivenza, ma è un bene per noi dal punto di vista creativo".

La prossima stagione dovrebbe svolgersi in un formato molto diverso dalla precedente. Piuttosto che distendersi nell'arco di un anno, la narrazione dei 12 episodi approfondirà i quattro anni prima degli eventi del film Rogue One.

Al pubblico in sala è stato mostrato anche un primo trailer non ancora pubblicato in via ufficiale.

Nel cast torneranno anche Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller, Adria Arjona, Denise Gough, Faye Marsay e Varada Sethu.

Le riprese della serie TV di Lucasfilm termineranno probabilmente durante l’estate.

La seconda stagione di Andor sarà disponibile da agosto 2024 su Disney+.

Fonte: Variety