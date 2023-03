Andor 2: condivisi alcuni Video dal Set della Prossima Stagione

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Le riprese della seconda stagione di Andor stanno continuando a ritmo serrato in Spagna, momentaneamente nel complesso della Città delle Arti e delle Scienze di Valencia.

Recentemente sono stati pubblicati su Twitter alcuni video dal set, in cui è visibile un gruppo di Stormtrooper in marcia all’interno di una ricostruzione imperiale che si dirige verso l’Emisfero, una delle attrazioni principali del parco, e una figura in completo nero senza casco imperiale.

Non si conoscono ancora i dettagli sull’ambientazione dei nuovi episodi, anche se i pianeti più papabili sono Coruscant o Chandrila.

Nella prossima stagione la storia si svilupperà tra il momento in cui Cassian Andor (Diego Luna) è diventato un punto di riferimento della Ribellione e quello in cui ha scoperto il segreto della costruzione della Morte Nera, che condurrà agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Cassian quindi verrà impegnato in missioni molto più rischiose e dovrà svolgere il lavoro di spia, disposta a fare tutto ciò che serve per raggiungere l'obiettivo.

L’attore protagonista aveva dichiarato di essere molto felice di tornare sul set della serie TV di Star Wars:

"Sono contento di tornare, sapendo però che ci stiamo avvicinando alla fine. La seconda stagione finisce dove inizia Rogue One. Non stiamo cambiando il finale di Rogue One, quindi è così. È una bella sensazione, è come un lungo film...Ha un inizio e una fine. Sappiamo tutti cosa succederà. Comprendiamo quali cose sono collegate e cosa no".

Nel cast saranno presenti anche Duncan Pow, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly e Kyle Soller. Torneranno probabilmente anche Denise Gough e Forest Whitaker.

La seconda stagione di Andor dovrebbe arrivare nel 2024 su Disney+.

Fonte: Comic Book