Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 20 ore fa

La seconda stagione di Andor è in piena produzione, e i set si sono recentemente spostati presso Hever Castle, nel Regno Unito. La location è già stata utilizzata in precedenza da George Lucas ai tempi del film La Minaccia Fantasma, per le scene ambientate su Naboo, pianeta natale di Padmé Amidala.

I prossimi episodi dovrebbero svolgersi in un formato molto diverso dai precedenti: piuttosto che distendersi nell'arco di un anno, la narrazione approfondirà i quattro anni prima degli eventi del film Rogue One.

In una recente intervista Diego Luna ha parlato del lato più malinconico di questa fase delle riprese, poiché riguardano la consapevolezza di dover dire addio al personaggio interpretato in questi anni:

"Sono molto emozionato di girare, per tutto il tempo sento che ci stiamo avvicinando alla fine e, quindi, il processo è vissuto con una certa malinconia. In tutto questo è sempre inevitabile dire quanto sia triste lasciare questo personaggio, questo team, lasciare questa dinamica, lasciare questo tempo vissuto qui".

L'attore messicano ha spiegato che tutte le storie dei personaggi arriveranno alla loro conclusione, per avere un collegamento alla pellicola originale:

"L'equilibrio è ciò che rende questo show efficace, la profondità dei suoi personaggi. Essendo l'ultima stagione, si deve seguire il percorso di tutti questi personaggi che si sono incontrati nella prima, ma molti di loro non sono in Rogue One e le storie devono essere condotte alla loro conclusione".

Inoltre per Luna, se ricevesse una nomination come miglior attore protagonista, sarebbe la prima nomination in una serie TV per il franchise:

"Sono poche le nomination per gli attori latini. Ciò che mi rattrista è il fatto che l'ultima nomination per un attore latino in questa categoria risalga a tanti anni fa, è davvero assurdo sapendo il numero di storie interessanti che sono state raccontate, il numero di colleghi che hanno fatto un lavoro memorabile. Ma è anche eccitante sapere che non sono l'unico e questo mi fa pensare che stanno arrivando buone cose per le persone che hanno la mia stessa etnia".

La nuova stagione di Andor dovrebbe debuttare su Disney+ ad agosto 2024 con 12 episodi.

Fonte: Comic Book