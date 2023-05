Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nonostante lo sciopero degli sceneggiatori che sta bloccando la maggior parte delle produzioni americane, la seconda stagione di Andor sta procendo nel lavoro. I nuovi episodi dovrebbero arrivare quindi nella tempistica prevista, ovvero nell’estate del 2024.

Dopo mesi di speculazioni, potrebbe essere stata confermata la notizia che Kino Loy (Andy Serkis) tornerà nella nuova stagione. Nel primo capitolo Loy è stato determinante nel guidare i prigionieri di Narkina 5 verso la libertà, incoraggiando Cassian Andor (Diego Luna). Tuttavia, la serie TV ha lasciato in sospeso il suo destino quando i prigionieri sono evasi dalla prigione.

In una recente intervista l’attore britannico ha parlato del futuro del personaggio in maniera criptica:

"Diciamo solo che Narkina 5 è un posto molto solitario se non ci sono altre persone. Se Kino saltasse, sarebbe la fine per lui e sarebbe fuori dai giochi. Ma spero stia elaborando la sua prossima mossa".

Serkis ha continuato sottolineando la bella accoglienza dei fan:

"È incredibilmente gratificante sapere del successo che lo show ha avuto. Il fatto che le persone siano emotivamente coinvolte in questi personaggi, e ognuno di essi è così ben scritto e complesso, significa veramente qualcosa".

Nei giorni scorsi anche Forest Whitaker ha confermato che il suo personaggio, Saw Gerrera, tornerà nel prossimo arco di episodi. La narrazione sarà caratterizzata da salti temporali portando lo spettatore il più vicino possibile agli eventi di Rogue One: A Star Wars Story, dove Cassian Andor è uno dei più importanti capitani e spie della Ribellione.

La prima stagione di Andor è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book