Andor: Diego Luna conferma, "ci sarà almeno un Salto Temporale"

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I fan di Star Wars che hanno iniziato la visione di Andor stanno iniziando a chiedersi come la prima stagione della serie TV Disney+ riuscirà a coprirà un arco temporale di un anno, dato che i primi cinque episodi hanno raccontato le vicende di (forse) una settimana.

A tal proposito è intervenuto il protagonista dello spettacolo Diego Luna, che afferma che è in arrivo almeno un salto temporale significativo.

In un'intervista avvenuta prima del lancio della serie TV, a Luna è stato chiesto se ci sarebbero stati salti temporali importanti. L'attore ha affermato:

"Ci sono, sì. Abbiamo 12 episodi per raccontare le vicende di un anno, quindi quello che succede è che proprio quando pensi di aver capito dove vuole andare a parare lo spettacolo, che tipo di tono avrà, quali personaggi ci saranno e quale sarà l'ambientazione, la serie ti porterà da qualche altra parte e ripartirai da zero. In questo modo lo show può trasformarsi in sì, il prodotto di avventura e azione che speri che sia Star Wars, ma poi potrà trasformarsi in un thriller di spionaggio, e poi in un momento diventa molto intimo, e poi torna allo scopo principale".

Fonte: TVLine