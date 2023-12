Andor 2: il Rilascio della nuova Stagione è Posticipato al 2025

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 36 minuti fa

I fan di Star Wars in attesa del ritorno di Andor per la sua seconda stagione potrebbero doversi preparare ad aspettare un po' più a lungo: secondo quanto riferito, il nuovo capitolo della serie TV verrà posticipato al 2025.

Un recente comunicato stampa della Disney sui prossimi programmi TV live-action di Star Wars per il 2024 ha escluso in particolare la seconda stagione di Andor, suscitando speculazioni e preoccupazioni tra i suoi fan. Sebbene una sezione sulle "serie di ritorno" alludesse a spettacoli non elencati, l'ambiguità ha lasciato molti a chiedersi quale fosse lo status di Andor.

Le ragioni su questo ritardo includono l'impatto dei recenti scioperi di attori e sceneggiatori, nonché considerazioni sulla programmazione di altri progetti imminenti. Questo sviluppo è una sorpresa, soprattutto perché ad Andor mancavano solo due settimane di riprese prima che la produzione venisse interrotta a causa degli scioperi.

Lucasfilm aveva inizialmente annunciato l'uscita della seconda stagione di Andor per agosto 2024, data decisa ben prima che si verificassero gli scioperi. Anche se la serie TV non è stata influenzata direttamente come altre, la pausa nella produzione ha probabilmente reso necessario una riprogrammazione nel calendario di rilascio di Disney+. Questo spostamento mira a gestire la carenza di contenuti nel breve e medio termine dovuta alla prolungata assenza di sceneggiatori e attori.

