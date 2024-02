Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 febbraio 2024

Le riprese della seconda e ultima stagione di Andor si sono appena concluse e, sui suoi profili social, il protagonista Diego Luna ha voluto condividere il suo addio alla serie TV di Disney+:

"Oggi è l'ultimo giorno di riprese di Andor. Non potrei essere più grato all’intero equipaggio per questa straordinaria esperienza e per gli anni di duro lavoro. Più di 700 persone hanno lavorato a questa produzione, ed è impossibile salutare e ringraziare ognuno individualmente, motivo per cui scrivo qui. GRAZIE per l'amore e la meravigliosa esperienza".

Il messaggio dell'attore ha inoltre evidenziato la straordinaria qualità dello spettacolo, la grande dedizione alle riprese in luoghi reali e all'utilizzo di comparse reali invece di affidarsi alla CGI - che ha giocato un ruolo cruciale nel dare vita alle scenografie e agli ambienti dello show.

Al momento, la seconda stagione di Andor non fa parte dei progetti in uscita su Disney+ nel 2024.

Fonte: Comic Book