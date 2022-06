Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Basato sulla serie di libri Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R.R. Martin, Il Trono di Spade è andato in onda dal 2011 al 2019, e Gwendoline Christie ha debuttato nello spettacolo nel ruolo di Brienne nel corso della seconda stagione.

Brienne non solo è una figura imponente a Westeros, ma anche importante, grazie a un giuramento prestato a Catelyn Stark e alla sua influenza su Jaime Lannister. La sua nobiltà fa sì che Brienne diventi la prima donna cavaliere dei Sette Regni. Dopo l'ascesa di Bran come Re dei Sei Regni, Brienne viene nominata nuova Comandante della Guardia Reale nel finale di Game of Thrones.

Dopo l'incredibile stagione finale, HBO ha annunciato che diversi prequel erano in fase di sviluppo, tra cui House of the Dragon, Tales of Dunk and Egg, 9 Voyages, Flea Bottom e 10.000 Ships. Di recente, è stata diffusa la notizia che HBO stava lavorando alla prima serie sequel de Il Trono di Spade incentrata su Jon Snow, con Kit Harington incaricato di riprendere il suo ruolo, il che ha portato i fan a chiedersi quali altri personaggi sopravvissuti della serie madre potrebbero tornare sul piccolo schermo.

In un'intervista, Christie ha parlato del futuro di Brienne: sarebbe mai tornata a Westeros?

"Sarò sempre incredibilmente grata per l'opportunità di interpretare Brienne. Amo davvero tanto il personaggio, interpretarla è stata un'esperienza mai vissuta prima. Leggendo la sceneggiatura ho trovato un personaggio che mi parlava, parlava di alcune delle mie esperienze, esperienze dei miei amici, cose mai esplorate in televisione o nei media. E quello che adoro è che queste opportunità, come con il mio progetto Wednesday con Tim Burton (in arrivo su Netflix questo autunno, ndr), che mi hanno dato l'opportunità di ricevere queste incredibili parti. E ho amato così tanto Brienne. Anche come attrice, volevo davvero l'opportunità di fare cose diverse, ma penso che sarei sempre felice di tornare nel ruolo di Brienne, ma staremo a vedere. Non potrei essere più felice di fare cose molto, molto diverse. Amo andare avanti. E spero di continuare a lavorare su quello che faccio ed essere il più brava possibile".

Fonte: Screen Rant