Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Recentemente Emilia Clarke ha confermato che il suo co-protagonista de Il Trono di Spade Kit Harington riprenderà il ruolo di Jon Snow nel sequel Snow (titolo ancora provvisorio), sviluppato dallo scrittore George R.R. Martin.

Durante un'intervista, Clarke ha così spiegato: "Si, Kit me ne ha parlato. E so che è in programma. Sta succedendo davvero".

Inoltre, l’attrice britannica, interprete della madre dei draghi Daenerys Targaryen, ha chiarito che i prossimi progetti del franchise non hanno nulla a che fare con lei: "No, per quanto mi riguarda io penso di aver finito".

Attualmente Snow è in fase di sceneggiatura. Martin ha conferma che Harington ha dato vita al concept e che il suo team è una parte attiva del processo di sviluppo.

Nonostante la stessa Clarke non sia interessata a interpretare di nuovo un Targaryen, HBO sta approfondendo la famiglia del suo personaggio. Infatti, la prossima serie TV House of the Dragon, il prequel ambientato trecento anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, si concentrerà interamente sul clan Targaryen e sugli antenati di Daenerys che presero il controllo di Approdo del Re. Clarke ha dichiarato che non vede l'ora di guardare lo show, aggiungendo:

"Lo guarderò con gli occhi di un nuovo spettatore visto che è focalizzato anni prima del nostro spettacolo, quindi sembrerà diverso".

House of the Dragon sarà rilasciata su HBO Max il 21 agosto, mentre in Italia sarà disponibile dal 22 agosto su NOW.

Fonte: Comic Book