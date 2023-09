Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 17 settembre 2023

La frenetica corsa di Netflix per produrre contenuti originali e accattivanti spesso porta a una sfilza di serie TV, film e documentari che vengono rilasciati sulla piattaforma a un ritmo vertiginoso. Tuttavia, l'enorme quantità di produzioni spesso significa che il destino di molti di questi spettacoli rimane in sospeso per lunghi periodi.

One Piece è sicuramente uno degli esempi più fortunati: il gigante dello streaming ha infatti annunciato il suo rinnovo in tempi molto rapidi, ma purtroppo questo non capita così spesso.

Prendiamo come esempio Tenebre e Ossa, la cui seconda stagione è stata rilasciata sei mesi fa: il suo futuro è ancora incerto. E non è l'unico. Stando a quanto riferito, ci sono più di 50 serie TV attualmente nel limbo, né confermate per un altro capitolo, né ufficialmente cancellate.

È sorprendente notare come alcuni progetti di alto profilo siano ancora in attesa di una decisione definitiva, come il dramma storico Barbari, l'horror Black Summer e God's Favorite Idiot, che aveva promesso 16 episodi ma ne ha rilasciati solo la metà.

Anche Cabinet of Curiosities di Guillermo del Toro, acclamato dalla critica, e il thriller di spionaggio Venne dal Freddo attendono ancora notizie sul loro futuro.

La natura competitiva del settore dello streaming significa che non tutti i prodotti possono ottenere più stagioni, ma è alquanto frustrante per i fan vedere i loro spettacoli preferiti sospesi.

Di seguito tutte le serie TV il cui destino è ancora incerto:

Fonte: We Got This Covered