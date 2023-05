Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

È giunto il momento di godersi un po' di humor stravagante e un tocco di jazz surreale: Netflix ha rilasciato il primo full trailer della terza stagione di I Think You Should Leave, composta da 6 episodi che debutteranno martedì 30 maggio.

Questa anteprima offre una miriade di anticipazioni su ciò che promettono essere sketch indimenticabili, oltre a svelare alcuni dei volti noti che faranno la loro apparizione come ospiti. Tra questi troviamo Jason Schwartzman, Tim Meadows, Fred Armisen, Sam Richardson, Will Forte, Patti Harrison, Ayo Edebiri, Mitra Jouhari, Tim Heidecker, Beck Bennett, Biff Wiff, Conner O'Malley e Carmen Christopher.

Nella serie TV i creatori e sceneggiatori Tim Robinson e Zach Kanin mettono in luce il loro singolare stile comico e un acuto senso dell'umorismo, ponendo l'accento sulle situazioni più bizzarre e allo stesso tempo comuni della vita quotidiana.

Il cast include nomi del calibro di Sam Richardson, Cecily Strong, Vanessa Bayer, Tim Heidecker, Steven Yeun, Paul Walter-Hauser e Bob Odenkirk.

La terza stagione di I Think You Should Leave farà il suo debutto su Netflix martedì 30 maggio.

Fonte: Comic Book