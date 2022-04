Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Il comico Mike Myers è ancora una volta all'altezza dei suoi vecchi trucchi: l'amato comico ha interpretato diversi personaggi durante il franchise di Austin Powers, e tra pochi giorni riporterà nuovamente in vita diversi personaggi bizzarri nella nuova serie comica di Netflix, Il Pentavirato. La serie racconta la storia di una società segreta che gestisce il mondo dietro le quinte, e farà il suo debutto il 5 maggio. Prima della sua uscita, la piattaforma ha rivelato un nuovissimo trailer.

Il Pentavirato parla di una società segreta di uomini che tirano i fili e influenzano gli eventi mondiali sin dalla peste nera del 1347. Nei tempi moderni, un giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità, ma nulla fermerà il Pentavirato per rimanere segreto al mondo.

Myers interpreterà un totale di otto personaggi durante la serie, incluso il giornalista al centro della storia. Nel cast vedremo inoltre Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders e Lydia West. Jeremy Irons sarà il narratore.

Myers interpreterà i seguenti personaggi:

Ken Scarborough: un giornalista canadese della vecchia scuola che si propone di smascherare il Pentavirato e riconquistare il suo lavoro

Anthony Lansdowne: un complottista del New England, determinato a smascherare il Pentavirato

Rex Smith: un conduttore radiofonico di estrema destra, nonché un complottista di spicco

Lord Lordington: il membro più anziano e di rango più alto del Pentavirato

Bruce Baldwin: ex magnate dei media

Mishu Ivanov: ex oligarca russo

Shep Gordon: ex manager del Rock-N-Roll

Jason Eccleston: un genio della tecnologia che ha inventato il super computer del Pentavirato

