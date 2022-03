Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

I poster dei personaggi di The Pentaverate rivelano il cast dell'imminente serie comica di sei episodi di (e con) Mike Myers. Lo spettacolo è la continuazione spin-off della commedia romantica con Myers So I Married an Ax Murderer, in cui il vincitore dell'Emmy interpretava un poeta che si innamora di una macellaia di nome Harriet, che crede possa essere una serial killer. Myers ha interpretato sia il poeta che suo padre scozzese Stuart, che seguiva da vicino il tabloid Weekly World News e credeva nelle varie teorie del complotto che presentava.

The Pentaverate esplorerà queste teorie e parlerà dell'organizzazione titolare fondata da cinque uomini che furono evitati dalla Chiesa cattolica durante la peste nera nel 1347 per aver notato correttamente che era stata diffusa dai topi in Europa, e che non era una punizione mandata da Dio. Nei secoli successivi, The Pentaverate ha lavorato in segreto per influenzare gli eventi mondiali per il bene superiore, che il giornalista canadese Ken Scarborough si propone di dimostrare per salvare il suo lavoro e successivamente il mondo.

Netflix ha quindi rivelato i poster ufficiali dei personaggi di The Pentaverate, interpretati da Mike Myers, Ken Jeong, Keegan Michael-Key, Jennifer Saunders, Debi Mazar e Lydia West.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Nella nuova serie TV Myers interpreterà ben otto ruoli, tra cui il teorico della cospirazione del New England Anthony Lansdowne, il protagonista Ken Scarborough, il conduttore radiofonico di estrema destra Rex Smith, il membro più anziano e di rango più alto del Pentaverate Lord Lordington, l'ex oligarca russo Mishu Ivanov, l'ex manager del rock-n-roll Shep Gordon e il genio della tecnologia Jason Eccleston - oltre ovviamente al personaggio di cui sopra.

The Pentaverate - di cui è stato appena rilasciato il primo teaser trailer - sarà rilasciato su Netflix il 5 maggio.

Fonte: Screen Rant