Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Netflix ha rilasciato il trailer di The Pentaverate, la nuova serie comica di Mike Myers su una società segreta di cinque uomini. Il trailer arriva dopo che Myers si è unito a Instagram la scorsa settimana e ha iniziato a pubblicare immagini criptiche: una banconota da cinque dollari, il treno 5 a New York, i cinque distretti e una vetrina di Five Guys, tutte (scopriamo oggi) a voler indicare il giorno fatidico in cui arriverà il nuovo spettacolo.

Sempre camaleontico, Myers assumerà otto ruoli diversi nella nuova serie. Sarà affiancato da un cast stellato che include Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders e Lydia West.

Secondo Netflix, la descrizione di The Pentaverate - che sarà raccontata in sei episodi da 30 minuti - chiede: "E se una società segreta di cinque uomini avesse lavorato per influenzare gli eventi mondiali per il bene superiore dalla peste nera del 1347? All'inizio di questa nuova serie, un improbabile giornalista canadese si ritrova coinvolto in una missione per scoprire la verità e, possibilmente, salvare lui stesso il mondo. Ricorda, il Pentaverato non deve mai essere smascherato!".

The Pentaverate debutterà il 5 maggio su Netflix.

Fonte: Variety