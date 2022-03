Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'icona della commedia Mike Myers (volto di Austin Powers, Dr. Male e Ciccio Bastardo negli esilaranti film di Austin Powers) ha pubblicato un'immagine criptica sul suo account Instagram - appena creato - per anticipare un annuncio sulla sua prossima serie comica limitata che arriverà su Netflix, The Pentaverate.

La serie seguirà una società segreta di cinque uomini che hanno influenzato gli eventi mondiali dalla peste nera, così come il giornalista che minaccia di smascherarli. Creatore, produttore esecutivo e protagonista della serie, Myers ha creato un account su Instagram appositamente per promuovere il progetto. Il comico ha rilasciato criptiche parole riguardo la serie, con il suo ultimo post che allude alla possibilità di qualcosa di più sostanzioso nel prossimo futuro.

Nella tipica moda di Myers, il comico assumerà sette ruoli nella serie Netflix. Oltre a Myers, nel cast vedremo anche Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Richard McCabe, Debi Mazar, Jennifer Saunders e Lydia West. Anche se al momento non è nota una data di uscita ufficiale per The Pentaverate, sembra che gli spettatori potranno presto dare una sbirciatina a ciò che li aspetta.

Fonte: Screen Rant