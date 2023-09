Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 44 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il recente adattamento di Netflix della leggendaria serie manga e anime One Piece è disponibile sulla piattaforma di streaming da ormai due settimane, tempo che ha consentito di effettuare un rewatch più attento e individuare anche le più piccole modifiche apportate. Considerando che la serie TV è un'interpretazione della maggior parte della saga di East Blue, condensando oltre 44 episodi anime in soli 8 episodi live-action, è inevitabile che la crew dietro lo spettacolo abbia dovuto accorpare più trame.

Alcune delle differenze sono evidenti ai fan di lunga data, ma alcune delle decisioni dello showrunner Matt Owens e del resto del team di sceneggiatori probabilmente sorprenderanno anche gli appassionati più longevi.

Dopo la prima parte, proseguiamo quindi con le discrepanze tra lo spettacolo di Netflix e il manga di Oda - e il suo adattamento anime.

Buggy e Orange Town

Nel secondo episodio c'è un importante distacco dalla trama originale del manga. Invece di avere solo Rufy imprigionato da Buggy il Clown e la sua ciurma, sia Nami che Zoro condividono la sua sorte. Durante una tentata fuga, Nami si imbatte in una scena raccapricciante: una città devastata e i suoi abitanti incatenati, evidentemente opera di Buggy e dei suoi.

L'arco narrativo di Orange Town, dove il gruppo dei pirati di Cappello di Paglia ha il suo primo scontro con Buggy, è molto più sviluppato nel manga e nell'anime rispetto al live-action e presenta numerosi scostamenti dalla storia originale.

Per esempio, mentre Nami fa il suo debutto in questa sezione nel manga, la versione televisiva porta molte modifiche, come una differente rappresentazione della battaglia nel circo e l'introduzione di persone rapite e incatenate da Buggy, dando al personaggio una natura ancor più minacciosa di quanto non sia in realtà. Due figure importanti dell'originale, il sindaco Boodle e Chouchou, appaiono solo brevemente, e diversi membri dell'equipaggio di Buggy sono stati completamente esclusi.

Stesa cosa vale per Cabaji, secondo ufficiale di Buggy.

La raffigurazione di Buggy nella serie TV offre una nuova interpretazione del personaggio. Sebbene sia principalmente una figura comica che riappare di tanto in tanto nell'anime, la sua comparsa al Baratie nello show Netflix rappresenta una significativa deviazione dalla trama canonica. Inoltre, far sì che gli uomini-pesce portassero in giro la sua testa è stata una decisione coraggiosa per gli sceneggiatori, ma non è necessariamente una mossa sbagliata dato che Jeff Ward ha interpretato il personaggio decisamente bene.

Nell'anime, Buggy trascorre invece del tempo con Gaimon dopo la sua sconfitta.

Mentre Buggy è un divertente personaggio che compare anche in altri capitoli dell'anime dopo la sua prima introduzione, la sua apparizione al Baratie nello spettacolo è stata un'enorme deviazione dalla storia principale.

A Orange Town, nel secondo episodio, non vediamo nemmeno il leone: ciò significa che manca anche il combattimento tra Richie e Rufy. L'animale viene solo menzionato, quando Buggy chiede dove sia "il leone danzante".

Un'altra differenza è legata alla tanto ricercata mappa della Rotta Maggiore: mentre nel manga Nami la ruba a Buggy, nel live-action viene presa da Nami e Rufy dall'ufficio di Morgan "Mano D'Ascia", per poi essere ingoiata da Cappello di Paglia per tenerla al sicuro (cosa che, ovviamente, nel manga non è mai successa).

Il passato di Usopp

Successivamente, abbiamo l’arco narrativo di Shirop Village diviso in due episodi. Anche qui sono state apportate delle modifiche alla trama, che si sono trasformate in alcuni gravi difetti: prima di tutto, Usopp non è mai diventato l'eroe codardo che è nel manga.

Stesso discorso anche per Kaya, che non si è nemmeno opposta a Klahadore come faceva nel materiale originale. I tre giovani pirati di Usopp (Ninjin, Piiman e Tamanegi)? Inesistenti. E anche l'intera città aveva un aspetto diverso rispetto al materiale originale.

L'intera battaglia con Kuro e la sua ciurma (ridotta a soli due membri, Buchi e Sham) si è svolta in un ambiente diverso. L'opera di Netflix si è completamente sbarazzata dei Pirati Kuroneko, specialmente di Jango - personaggio al centro di uno dei momenti salienti di questo arco narrativo.

Merry e Kaya: cosa ho appena visto?!

Qui abbiamo uno dei cambiamenti peggiori dell'intera serie TV, secondo cui Kaya non solo possiede un cantiere navale, ma viene avvelenata da Kuro da ben tre anni!

Nel live-action fa tutto ciò per ottenere in eredità il cantiere navale (che nel materiale originale non appartiene ad alcun personaggio) e arricchirsi, facendo sembrare la morte di Kaya un incidente. In realtà Kaya è malata, e la sua malattia è dovuta al lutto per la morte dei suoi genitori.

Ultimo, ma non meno importante, Merry non è mai stato ucciso nel manga o nell'anime, è stato lui a progettare la nave Going Merry e a regalarla ai pirati di Cappello di Paglia. Va notato che anche la polena della nave sembrava diversa da quella originale. E poi, se il cantiere navale appartiene a Kaya e Merry è morto, perché la nave dovrebbe prendere il suo nome?

Ma parliamo ancora di Kuro

Negli episodi quattro e cinque, Rufy e il suo equipaggio fermano un gruppo di pirati che si atteggiavano a servi di una ragazza ricca, Kaya, per rubarle la fortuna.

In realtà, nel manga, il capitano dei Pirati Kuroneko - freddo, sanguinario, astuto ed estremamente intelligente - è famoso per aver sempre elaborato piani perfettamente riusciti. Quando si presenta a Kaya come Krahador è costretto a recitare un carattere diverso dal proprio, in modo da guadagnarsi la sua fiducia e diventare il suo maggiordomo prediletto. Successivamente, durante lo scontro sulla costa, ammette di fronte alla ragazza quanto sia stato scocciante e odioso recitare quel ruolo per così tanto tempo.

Sempre nel materiale originale, Kuro ha un'intera ciurma di pirati che avrebbe dovuto uccidere Kaya in modo che non venisse collegato al suo omicidio. Nella serie live-action, Buchi e Sham sono gli unici due membri della troupe, quando in realtà la ciurma di Rufy, nel manga e nell'anime, deve combattere un gigantesco gruppo di pirati anziché solo i tre personaggi live-action affrontati nello show Netflix.

Gli scontri al Baratie e i grandi assenti

Nel manga, Sanji non è l'unico chef abile nel combattimento nella cucina del Baratie: guidati da Zeff - un ex pirata - molti dei cuochi del ristorante sono noti per essere dei pirati. E sono più che disposti a difendere da soli il ristorante.

Gran parte del risultato di un ruolo minimizzato nella serie TV è probabilmente dovuto al fatto che Don Krieg (di cui parleremo nella Parte 3) è praticamente assente, quando dovrebbe invece minacciare il Baratie e i protagonisti dopo che Mihawk ha decimato la sua flotta sulla Rotta Maggiore.

Il ruolo di principale antagonista di Krieg viene quindi sostituito da Arlong.

Nel manga c'è infatti uno scontro completo tra Rufy & Co. e lo staff del Baratie contro la ciurma di Don Krieg. Ma nello show, Krieg è solo una nota a piè di pagina, e la distruzione della sua squadra è semplicemente un mezzo per mostrare l'enorme potere di Mihawk prima del suo duello con Zoro.

Sebbene Patty, uno dei più importanti chef di Baratie, appaia nello spettacolo, non ha un ruolo così critico come nel manga. Un destino peggiore è quello di Johnny e Yosaku - i cacciatori di taglie che hanno collaborato con Zoro in passato - che sono stati totalmente omessi.

Inoltre, come ricorderete Rufy viene arruolato da Zeff come lavapiatti perché non è riuscito a pagare il conto, mentre nel manga viene costretto a lavorare per ripagare il danno che ha fatto al ristorante al suo arrivo.

La riduzione dei combattimenti

Dato che il live-action si è trovato costretto ad accorpare più trame e a dover quindi ridurre alcune tempistiche e accelerare il corso degli eventi, sono stati fatti alcuni cambiamenti anche relativamente ai combattimenti: come conseguenza ci sono meno dialoghi, meno azione e meno personaggi secondari da affrontare fino ad Arlong Park.

Il capitano Morgan, Buggy e Kuro vengono spazzati via in pochi istanti. Ad esempio, Buggy perde abbastanza rapidamente senza Moji o Cabaji a rendere le cose più vivaci e, invece di una guerra lunga e faticosa, Rufy sconfigge Kuro pochi minuti dopo il loro incontro.