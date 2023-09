Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 16 settembre 2023

Ciò che supponevamo è ora ufficiale: Netflix ha annunciato il rinnovo di One Piece, che tornerà quindi con una seconda stagione. A confermare la notizia è stato il creatore del manga Eiichiro Oda, soddisfatto che la serie TV sia arrivata in cima alle classifiche della piattaforma di streaming.

"Ci ho lavorato a lungo con Netflix e Tomorrow Studios", ha condiviso Oda. "Sembra che sia stata apprezzata da persone di tutto il mondo, quindi l'impegno del team di produzione ha dato i suoi frutti. A due settimane dal lancio, ho ricevuto una bella notizia. Netflix ha deciso di rinnovare la serie!".

Nel video, Oda prosegue spiegando che ci vorrà ancora del tempo per completare le sceneggiature, ma Netflix è impegnata a far vivere One Piece per altri episodi. Naturalmente non c’è alcuna stima su quando la scrittura sarà completata. Ciò è dovuto agli scioperi a Hollywood che coinvolgono la WGA e la SAG-AFTRA.

Nonostante le innumerevoli discrepanze dal materiale originale, lo spettacolo è in cima alla Top 10 di Netflix sin dal suo debutto, e l'interesse per la serie TV è ai massimi storici.

Fonte: Comic Book