Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

È probabile che un mega-sciopero di Hollywood, che coinvolge sceneggiatori e attori, blocchi la produzione della maggior parte di film e serie TV.

L'ultima volta che i membri della Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) scioperarono fu a luglio 1980. All'epoca, parte della problematica tra artisti e giganti dell'intrattenimento riguardava i profitti derivanti dalla vendita di spettacoli e film realizzati per la televisione via cavo e le videocassette. 43 anni dopo, il nuovo sciopero - che si unisce a quello della WGA - è incentrato su richieste simili relative al materiale realizzato per piattaforme di streaming e preoccupazioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Cosa succederà alle serie TV?

Mentre la Warner Bros Discovery si era precedentemente vantata della limitata influenza che lo sciopero degli sceneggiatori ha avuto sui progetti HBO, lo sciopero degli attori membri della SAG-AFTRA significa che anche molte sceneggiature già pronte rischiano di rimanere inutilizzate.

A subire un blocco della produzione sono:

La produzione di Stranger Things, The Last of Us e Yellowjackets era già bloccata a causa dello sciopero degli sceneggiatori, quindi quello degli attori non fa altro che prolungare lo stop.

È probabile che anche i prossimi eventi del settore, inclusi gli Emmy Awards e i festival cinematografici di Toronto, Telluride e Venezia, potrebbero subire delle variazioni.

Quanto durerà?

Mentre i teatri di posa negli Stati Uniti e in altre parti del mondo diventano più silenziosi a causa del mega-sciopero di Hollywood, avranno luogo incontri tra le corporazioni e i rappresentanti dell'industria dell'intrattenimento.

È difficile stimarne la durata, ma possiamo guardare al passato per avere una possibile idea. Nel 1980, anno in cui si è tenuto l'ultimo sciopero degli attori, è durato 10 settimane ed è costato circa 100 milioni di dollari all'industria dell'intrattenimento, equivalenti a circa 370 milioni di oggi.

L'ultima volta che sia sceneggiatori, sia attori hanno scioperato insieme è stato nel 1960, quando i primi hanno smesso di lavorare per 21 settimane e i secondi per 6.

Questa volta i negoziati potrebbero essere ancora più lunghi, con alcuni attori che esortano il loro sindacato ad adottare un approccio intransigente.

I datori di lavoro e i produttori di Hollywood si sono detti delusi dalla decisione della SAG-AFTRA, che secondo loro ha respinto un'offerta storica.

In risposta allo sciopero, l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi ha affermato che "non era certamente il risultato che speravamo, poiché gli studi non possono operare senza gli artisti che danno vita ai nostri programmi TV e film. Il sindacato ha purtroppo scelto un percorso che porterà a difficoltà finanziarie per innumerevoli migliaia di persone che dipendono dal settore".