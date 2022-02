Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Blade Runner, il cult creato da Ridley Scott nel 1982 e basato sul romanzo di Philip K. Dick Ma gli Androidi Sognano Pecore Elettriche? avrà una serie TV sequel live-action prodotta da Amazon Studios.

Lo stesso Scott aveva annunciato la serie TV lo scorso autunno e adesso il progetto è ufficialmente in fase di sviluppo. Il film originale ha già avuto un sequel, Blade Runner 2049 e il franchise è stato esplorato anche nella serie anime Blade Runner: Black Lotus. Silka Luisa sarà scrittrice e produttrice esecutiva dello show, invece Scott potrebbe dirigere gli episodi del progetto.

Il film originale si è svolto in un distopico 2019, mentre il sequel è balzato in avanti di 30 anni. Ora il titolo della serie TV, Blade Runner 2099, lascerebbe intuire un salto in avanti di altri 50 anni nel futuro rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo film.

Ecco le parole di Ridley Scott al riguardo:

"Abbiamo già scritto il pilot di Blade Runner. Lo stiamo già presentando come uno show televisivo, le prime 10 ore".

Nel cult del 1982 Harrison Ford interpretava Rick Deckard, un agente dell'unità blade runner che viene richiamato in servizio per ritirare un gruppo di replicanti. Nel sequel poi, Ryan Gosling ha interpretato K, un androide blade runner che scopre un segreto che potrebbe sconvolgere tutta l'umanità.

Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle vostre serie TV preferite.

Fonte: Comic Book