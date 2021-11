Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Ridley Scott ha confermato che le serie TV live-action di Blade Runner e Alien stanno procedendo a gonfie vele, tanto che i pilot sono già stati scritti per entrambi gli spettacoli.

Il regista di House of Gucci ha suggerito che l'adattamento di Blade Runner è stato pianificato come una serie di 10 episodi, e che molto probabilmente anche la serie TV su Alien ne avrà altrettanti.

La notizia di una serie su Alien è stata annunciata per la prima volta a dicembre 2020, con Noah Hawley come showrunner. Il capo della rete FX John Landgraf ha descritto il progetto come "la prima storia di Alien ambientata sulla Terra - un mix dell'orrore senza tempo del primo film di Alien e dell'azione, sarà da brivido, spaventoso".

Scott non ha però mai parlato, in precedenza, di uno show televisivo su Blade Runner. Una serie anime basata sul film iconico, Blade Runner: Black Lotus, è stata presentata in anteprima all'inizio di questo mese su Adult Swim.

Fonte: Variety