Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 settembre 2023

È noto a tutti che One Piece è uno dei manga e anime più amati e di successo di tutti i tempi. Con la sua trasformazione in una serie live-action da parte di Netflix, non sorprende che abbia ottenuto un'accoglienza calorosa dai fan di tutto il mondo.

Il successo dell'adattamento suggerisce che One Piece ha trasceso i confini di manga e anime per diventare un fenomeno globale, tant'è che fin dal suo debutto si parla già di una potenziale seconda stagione. La risposta positiva dei fan e i risultati impressionanti sulle piattaforme streaming, combinati con i commenti dei produttori, suggeriscono che ci potrebbe essere molto altro ad attenderci.

Al momento non abbiamo una certezza sulla seconda stagione, ma ci sono prove sufficienti a sostegno del successo dello spettacolo. Uno dei produttori dietro la serie TV di Netflix, Marty Adelstein, afferma che il team saprà molto presto se arriveranno dei nuovi episodi o meno:

"Nelle nostre telefonate post-lancio ci è stato detto che abbiamo superato le aspettative, il che è fantastico. Sospetto che sentiremo Netflix nella prossima settimana o due. Sembra esserci un grande impulso per continuare così e per elaborare una strategia a lungo termine. Quindi stiamo solo aspettando".

Questo commento si abbina a quello che Becky Clements, presidente di Adelstein e Tomorrow Studios, ha condiviso sulla seconda stagione - affermando che le sceneggiature sono già pronte e che, a seconda di come evolveranno gli scioperi in corso a Hollywood, lo spettacolo potrebbe ricevere interessanti aggiornamenti una volta avviate le trattative con SAG-AFTRA e WGA:

"Realisticamente, si spera, la seconda stagione potrebbe iniziare i lavori tra un anno, se ci muoveremo molto rapidamente, e questa è una possibilità. Tra 12/18 mesi potremmo essere pronti per il debutto".

È eccitante notare che i produttori sono pronti e in attesa di dare il via alla seconda stagione. Il fatto che sceneggiature siano già state redatte è un segno promettente. Anche se le tempistiche suggerite da Clements potrebbero sembrare lunghe per i fan ansiosi, è importante ricordare che le produzioni di alta qualità richiedono tempo e cura per essere realizzate.

Fonte: Comic Book