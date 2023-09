One Piece: Netflix condivide una nuova Clip con Sanji e Zeff

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 30 agosto 2023

Siamo ormai a un passo dal debutto di One Piece e, nell'attesa, Netflix ha condiviso una nuova clip che vede come protagonisti Sanji e Zeff.

Il breve filmato si concentra sul tempo trascorso da Sanji al Baratie. Mentre Zeff e la sua squadra preparano le loro solite pietanze, Sanji vuole esplorare i confini della cucina con il suo menu. Naturalmente, quel tipo di ingegnosità manda Zef in collera, e il capo chef del Baratie finisce per cacciare Sanji a servire ai tavoli.

Naturalmente sappiamo cosa accadrà dopo l'uscita di Sanji. La ciurma di Cappello di Paglia è al Baratie per mangiare, e Sanji sarà quello che prenderà la loro ordinazione. Questo incontro segna la prima volta che Sanji incontra il suo futuro equipaggio.

Secondo la sinossi ufficiale della serie TV, "Da bambino, Monkey D. Rufy è stato ispirato a diventare un pirata ascoltando i racconti di Shanks. Ma la vita di Rufy è cambiata quando ha accidentalmente mangiato il frutto del diavolo Gum-Gum e ha acquisito il potere di allungarsi come la gomma...a costo di non poter più nuotare! Anni dopo, ancora giurando di diventare il Re dei pirati, Rufy parte per la sua avventura: un ragazzo solo su una barca a remi, alla ricerca del leggendario 'One Piece', considerato il tesoro più grande del mondo".

One Piece sarà rilasciato su Netflix il 31 agosto.

Fonte: Comic Book