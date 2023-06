Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 6 ore fa

L'attesa è terminata: in occasione del TUDUM tenutosi in Brasile è stato finalmente rilasciato il primo teaser dell'adattamento live-action di Netflix di One Piece.

La serie TV, composta da 8 episodi, vedrà come protagonisti Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu in quello di Roronoa Zoro, Emily Rudd sarà Nami, Jacob Romero Gibson come Usopp e Taz Skylar nei panni di Sanji.

Lo spettacolo narra le avventure di Rufy, un ragazzo che intraprende un viaggio in mare per diventare il re dei pirati, assistito dalla sua ciurma nell'incessante ricerca del tesoro.

Eiichiro Oda, il creatore del manga, riveste il ruolo di produttore esecutivo del progetto e ha lavorato a stretto contatto con la piattaforma per garantire la massima fedeltà allo spirito dell'opera originale.

Di recente ha condiviso una dichiarazione sui suoi canali social:

"Nonostante comprendano a fondo ogni personaggio, proveniamo ovviamente da culture molto diverse. Quando si tratta di intrattenimento, abbiamo codici, competenze e obiettivi differenti. A volte può risultare frustrante per entrambe le parti. A un certo punto mi sono chiesto: 'Se tutti puntiamo allo stesso obiettivo, perché non siamo sulla stessa lunghezza d'onda? È possibile una produzione straniera?'. Ritengo che questa sia l'ultima opportunità per diffondere One Piece in tutto il mondo. Se decidiamo di farlo, voglio essere in grado di supervisionare il progetto mentre sono ancora in attività...È stato annunciato che lo show debutterà nel 2023, ma hanno promesso di non lanciarlo finché non sarò soddisfatto".

Il cast comprende ulteriori talenti, quali McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

One Piece debutterà su Netflix il prossimo 31 agosto.

Fonte: Variety