Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 settembre 2023

Nel One Piece di Netflix, Monkey D. Luffy riunisce la sua ciurma di pirati e salpa verso l'insidiosa Rotta Maggiore per trovare il leggendario tesoro noto come One Piece. Naturalmente, il live-action ha preso tantissimi spunti e ritmi narrativi dall'anime e dal manga originali, ma ci sono anche molte differenze evidenti che i fan hanno individuato.

Durante un'intervista registrata prima dello sciopero della SAG-AFTRA, Iñaki Godoy - volto del protagonista - ha discusso dei molti elementi che hanno caratterizzato il suo ruolo di nell'adattamento.

Tra le molte cose che l'attore ha menzionato, c'era il fatto che non voleva emulare il modo in cui la voce di Rufy è resa nell'anime da Mayumi Tanaka. Ha notato che, sebbene la sua interpretazione sia "straordinaria", aveva bisogno di farlo "a modo suo":

"Ho guardato l'anime. Ho visto principalmente il doppiaggio giapponese. Mayumi Tanaka ha doppiato Rufy per molto tempo, dal 1999. E quello che ha fatto è sorprendente. Incredibile. E non proverei mai a replicare nulla di tutto ciò. Perché è una cosa sua. Ha creato la sua versione di questo personaggio, e anch'io devo farlo a modo mio con il live-action. Quindi, più che prestare attenzione a ciò che stavano facendo i doppiatori, ho semplicemente prestato attenzione a cosa rappresentasse il personaggio".

Godoy ha sottolineato inoltre l'importanza della coesistenza delle versioni anime e live-action di One Piece, con quest'ultimo che non cerca semplicemente di copiare il materiale originale ma di "stare al suo fianco":

"L'anime è fantastico così com'è, non proverei mai a replicarlo. Voglio dire, è per questo che esiste da così tanto tempo. E il live-action deve stare al suo fianco".

L'attore ha anche spiegato come è riuscito a trovare il giusto tono di voce per Rufy, contrapponendo il modo in cui parla in spagnolo alla cadenza e alle inflessioni che ha usato per il suo personaggio:

"La mia voce in spagnolo è molto più profonda. Se mi avete sentito parlare in spagnolo, il mio spagnolo è molto più basso di quello di Rufy. Quindi sì, la mia voce in spagnolo è molto più profonda della voce di Rufy in inglese. Ho trovato la sua voce solo con il tempo, è semplicemente apparsa. E col tempo ho iniziato a parlare più in questo modo".

La star ha infine elogiato la sceneggiatura della serie TV come qualcosa che ha ulteriormente ispirato la sua performance:

"È venuto tutto naturale. La sceneggiatura è così buona che ti spinge a dire le battute in un certo modo".

Fonte: The Direct