Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Una possibile seconda stagione di Murderville è ancora nell'etere, ma chi siamo noi per non fare un po' di speculazione? Ecco cosa si sa su un potenziale prossimo lotto di episodi.

Murderville adatta il formato dello spettacolo della BBC Three Murder in Successville, andato in onda dal 2015 al 2017 e caratterizzato da numerosi comici britannici. Combinando gli elementi delle indagini per omicidio e della commedia improvvisata, i sei episodi di Murderville sono la prima commedia senza sceneggiatura di Netflix. Tuttavia, nonostante la premessa avvincente e un cast stellato, Murderville e il suo destino sono ancora in bilico.

Prodotto dalla showrunner vincitrice di un Emmy Krister Johnson (Childrens Hospital), Murderville vanta un insieme di talenti comici, con Will Arnett di Arrested Development che interpreta il detective senior Terry Seattle. Insieme a lui ci sono i suoi colleghi sullo schermo Haneefah Wood, Lilan Bowden e Philip Smithey.

In ogni episodio di Murderville, un ospite famoso si fa strada attraverso le indagini per dedurre chi sia l'assassino. L'assurdità dei gialli è accresciuta dal background comico, dalla flessibilità e dalla dedizione al proprio ruolo dei tirocinanti del detective mentre sono soggetti a colpi di scena e richieste totalmente assurde e inaspettate.

Al momento della stesura di questo articolo, Murderville non ha ancora ricevuto il via libera per una seconda stagione - il che non sorprende, dato che lo spettacolo è appena stato rilasciato. Normalmente, la piattaforma di streaming tende ad aspettare almeno un mese per decidere l'eventuale rinnovo di uno spettacolo, poiché deve prima valutare i dati di visualizzazione.

Con la sua struttura interessante e un cast divertente, Murderville ha il potenziale per essere rinnovato per una seconda stagione. Ma sappiamo che i numeri sono fattori significativi per Netflix, quindi Murderville deve innanzitutto raggiungere una solida audience. Al momento, questo potrebbe essere difficile da valutare, perché lo spettacolo non offre una storia continua e quindi, potenzialmente, gli spettatori possono semplicemente scegliere quali episodi guardare; ma a giudicare dalle prime recensioni della critica e del pubblico, Murderville è stato accolto positivamente: in effetti, ha un onestissimo 83% su Rotten Tomatoes, con un punteggio del pubblico del 96% - che ha un impatto maggiore sulle prestazioni di uno spettacolo.

Mentre Murderville è in attesa del suo rinnovo, la showrunner Krister Johnson ha già idee per futuri ospiti famosi. In un'intervista ha infatti recentemente condiviso il suo amore per Dave Grohl dei Foo Fighters. Johnson spera che le doti comiche del cantante, alla fine, entrino a far parte dello spettacolo, facendoci intendere di essere piuttosto fiduciosa che verrà rinnovato.

Se la produzione della seconda stagione di Murderville (qualora ci fosse) procedesse senza intoppi, gli spettatori possono aspettarsi una data di uscita per gennaio o febbraio 2023.

Fonte: Screen Rant