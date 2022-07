Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Tre anni dopo aver svelato la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige è tornato per fare lo stesso per la Fase 5 e parte della Fase 6.

Ecco tutti i prodotti in arrivo per il resto della Fase 4, per la Fase 5 e alcuni della Fase 6.

Fase 4

She-Hulk: Attorney at Law

Data di debutto: 17 agosto

Lo spettacolo è interpretato da Maslany nei panni di Jennifer Walters, un'avvocato trentenne - e single - di New York, la cui vita è cambiata dopo aver avuto un incidente, portandola a ricevere una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner. Di conseguenza, Jennifer sviluppa la propria iterazione dei poteri di Hulk, diventando alta più di due metri e con grandi superpoteri - che influenzano la sua vita di avvocato.

Il cast includerà anche Mark Ruffalo nei panni di Hulk, Jameela Jamil nel ruolo di Titania, Tim Roth come Abominio/Emil Blonsky, Benedict Wong nel ruolo di Wong e Ginger Gonzaga, Josh Segarra e Renee Elise Goldsberry in ruoli attualmente sconosciuti.

Black Panther: Wakanda Forever

Data di debutto: 11 novembre

Namor (Tenoch Huerta) sta arrivando nell'MCU, mentre il regno di Wakanda vacilla dopo la morte di T'Challa (il defunto Chadwick Boseman). Si uniscono al cast Dominique Thorne (nel ruolo di Riri Williams), Michaela Coel (Aneka), Mabel Cadena (Namora) e Alex Livanalli (Attuma). Questo film concluderà la Fase 4.

Fase 5

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Data di debutto: 17 febbraio 2023

La fase 5 inizia con l'introduzione di Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) che incontra Scott Lang (Paul Rudd) nel Regno Quantico dopo che Scott è stato misteriosamente risucchiato lì insieme a sua figlia Cassie Lang (Kathryn Newton), Hope van Dyne (Evangeline Lilly), Hank Pym (Michael Douglas) e Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer).

Secret Invasion

Data di debutto: primavera 2023

La serie TV vede come protagonisti Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, insieme a Ben Mendelsohn (Talos), Don Cheadle (James Rhodes), Martin Freeman (Everett K. Ross) e Cobie Smulders (Maria Hill). Insieme a loro vedremo Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman ed Emilia Clarke.

I Guardiani della Galassia Vol. 3

Data di debutto: 5 maggio 2023

Un emozionante James Gunn e il suo cast - Chris Pratt, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Will Poulter e Maria Bakalova - sono pronti al prossimo capitolo, che spiegherà come Rocket sia diventato un procione senziente.

Echo

Data di debutto: estate 2023

La serie TV racconterà le origini dell’eroina Marvel, Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York, la segue anche nella sua città natale, dove ricercherà il significato di famiglia e comunità. Maya dovrà affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane per riuscire ad andare avanti. La protagonista è interpretata da Alaqua Cox.

Loki - Stagione 2

Data di debutto: estate 2023

La serie TV di Disney+ che ha introdotto il multiverso nell'MCU è attualmente in fase di riprese e debutterà la prossima estate.

Blade

Data di debutto: 3 novembre 2023

Feige non ha fatto svelato chi farà parte del cast o i dettagli della trama.

Le riprese inizieranno a ottobre.

Ironheart

Data di debutto: autunno 2023

Dopo la sua introduzione in Black Panther: Wakanda Forever, Riri Williams (Dominique Thorne) sarà la protagonista della serie Disney+.

Agata: Coven of Chaos

Data di debutto: inverno 2023/2024

Originariamente intitolato Agatha: House of Harkness, lo spin-off di WandaVision sarà incentrato su Agatha Harkness (Kathryn Hahn).

Daredevil: Born Again

Data di debutto: primavera 2024

Dopo lo spettacolo di Netflix, il Matt Murdock di Charlie Cox è stato riportato nell'ovile dei Marvel Studios con una serie Disney+ - che ha ottenuto un ordine di ben 18 episodi per la sua prima stagione.

Captain America: New World Order

Data di debutto: 3 maggio 2024

Sappiamo dalla conclusione di The Falcon and the Winter Soldier che Sam Wilson (Anthony Mackie) sarebbe tornato come Captain America. Feige ha annunciato il titolo del film, svelandone la data di uscita nelle sale.

Thunderbolts

Data di debutto: 25 luglio 2024

La Fase 5 si conclude con la risposta della Marvel alla Suicide Squad della DC: un film su un gruppo di antieroi dell'MCU.

Fase 6

Fantastic 4

Data di debutto: 8 novembre 2024

Mentre il regista di Spider-Man: No Way Home Jon Watts ha recentemente rinunciato alla regia di Fantastic 4, i Marvel Studios sono al lavoro per portare la serie originale di fumetti Marvel nell'MCU.

Avengers: The Kang Dynasty

Data di debutto: 2 maggio 2025

In modo simile a come Avengers: Infinity War ha creato Avengers: Endgame, Feige ha chiarito che la Fase 6 dell'MCU si concluderà con due film di Avengers. Dato il titolo, è lecito ritenere che Kang il Conquistatore di Majors sia il Thanos della Saga del Multiverso.

Avengers: Secret Wars

Data di debutto: 7 novembre 2025

Avengers: Secret Wars punta a un crossover di fumetti Marvel del 2015 che prevede un'incursione tra il Main Marvel Universe (Terra-616) e l'Ultimate Marvel Universe (Terra-1610), che porta alla distruzione di entrambi. Sulla sua scia, molte varianti dei personaggi Marvel si ritrovano a vivere in un pianeta post-apocalittico chiamato Battleworld.

Fonte: Variety