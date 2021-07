Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 giugno 2021

L'atteso villain Titania della serie TV della Marvel Comics She-Hulk sarà incarnata dall'attrice londinese Jameela Jamil (The Good Place).

Creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980, il personaggio di She-Hulk ha fatto parte di gruppi come i Vendicatori, i Fantastici Quattro, gli Eroi in vendita, i Difensori, Fantastic Force, Liberatrici e dello S.H.I.E.L.D..

Scritta da Jessica Gao (Rick and Morty) e diretta da Kat Coiro (C'è sempre il sole a Philadelphia) e Anu Valia, She-Hulk mette in scena la storia dell'avvocato Jennifer Walters (Tatiana Maslany), cugina di Hulk. Quando Bruce (Mark Ruffalo) esegue una trasfusione di sangue di emergenza su Jennifer dopo che questa resta coinvolta in un grave incidente, lei ottiene alcuni dei suoi poteri, riuscendoli a controllare.

L'antagonista Titania è descritta come una super criminale con una forza incredibile. Una rivale storica della supereroina, lei è uno dei personaggi femminili più forti dell'Universo Marvel e nei fumetti si è mostrata solitamente con un costume viola decorato su gambe e braccia con file di borchie metalliche a forma di aculeo.

She-Hulk dovrebbe debuttare nel 2022 sulla piattaforma Disney+.

Fonte: Deadline