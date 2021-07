Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo lo scossone che Loki ha dato all’MCU, c’è grandissimo hype per le future serie TV Marvel; tra queste, c’è sicuramente She-Hulk, con protagonista Tatiana Maslany, che sarà affiancata dalla star di Arrow Josh Segarra, il quale, secondo quanto riportato, avrebbe firmato per essere rappresentato dalla CAA (Creative Artists Agency).

Il casting non è ancora stato confermato dalla Marvel, e non si sa quale personaggio sarà interpretato da Segarra.

Oltre al suo ruolo di Adrian Chase in Arrow, l’attore è noto per aver recitato in The Other Two (di cui uscirà la seconda stagione il 26 agosto), AJ and the Queen e Christmas in the Square.

Il cast di She-Hulk, oltre ai già citati Maslany e Segarra, vede Renee Elise Goldsberry, Ginger Gonzaga, Jameela Jamil e Mark Ruffalo, che interpreterà Bruce Banner ed Hulk. La serie sarà diretta da Kat Coiro ed Anu Valia, mentre Jessica Gao sarà capo sceneggiatore.

Lo show seguirà le vicende di Jennifer Walters (Maslany), avvocato di successo a New York, la cui vita cambia quando viene coinvolta in un incidente, a causa del quale necessiterà di una trasfusione di sangue da suo cugino Bruce Banner; in seguito alla trasfusione, svilupperà dei poteri, diventando l’incredibile She-Hulk, e si ritroverà a dover bilanciare, con non poche difficoltà, la sua nuova vita da avvocato/supereroe.

Non abbiamo ancora una data di uscita per la serie, che verrà rilasciata sulla piattaforma di streaming Disney+.

Fonte: Comic Book