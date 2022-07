Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Durante il panel del Comic-Con, i Marvel Studios - come parte della grande rivelazione relativa alla Fase 5 dell'MCU - hanno annunciato che lo spin-off di Hawkeye, Echo, debutterà su Disney+ nel corso dell'estate 2023.

Per una metà nativo-americana e per l’altra messicana, Maya (conosciuta come Echo) è sorda dalla nascita ma anche dotata di una memoria eidetica che le permette di ricordare tutto ciò che vede e di riprodurlo alla perfezione, che si tratti di un gesto atletico o artistico. Dopo aver esordito con il nome di battaglia di Echo è stata per un breve periodo anche membro degli New Avengers con l’identità segreta di Ronin.

La serie TV racconterà le origini dell’eroina Marvel, Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York, la segue anche nella sua città natale, dove ricercherà il significato di famiglia e comunità. Maya dovrà affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane per riuscire ad andare avanti.

La protagonista è interpretata da Alaqua Cox, presente nella serie TV Hawkeye, nel ruolo di una leader di una banda di criminali, sotto il comando di Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), decisa a far pagare a Clint Barton le sue azioni vendicative.

Fonte: TVLine