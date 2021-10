The Witcher 2: svelato il Nuovo Poster dedicato a Yennefer

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo aver svelato il poster di Geralt per la seconda stagione della serie TV The Witcher, l'account ufficiale dello show mostra il poster con Yennefer.

Lost in chaos. Destined to survive. The Witcher Season 2 debuts December 17 on Netflix. pic.twitter.com/rsLqRco2y1 — The Witcher (@witchernetflix) October 14, 2021

Il personaggio di Anya Chalotra sembra molto simile a quello visto nella conclusione della prima stagione, proprio come Henry Cavill. Alcune anteprime di ciò che verrà nella seconda stagione sono state svelate già tramite il trailer ufficiale, la trama, le clip e le prime immagini rilasciati in precedenza. Insieme a questi due personaggi di ritorno ci sono alcuni volti nuovi che appariranno nella prossima stagione. Come quello di Kim Bodnia come Vesemir.

It’s the year of Vesemir! Welcome Kim Bodnia as the oldest surviving witcher and Geralt’s beloved mentor, making his debut in The Witcher Season 2. pic.twitter.com/8bojfrU97F — The Witcher (@witchernetflix) September 25, 2021

La serie TV è basata sui romanzi fantasy dell’autore polacco Andrzej Sapkowski, mentre la showrunner e produttrice esecutiva è Lauren Schmidt Hissrich.

Recentemente, nell'evento globale TUDUM organizzato da Netflix, è stato annunciato il piano per sviluppare il Witcherverse, rivelando un lungometraggio dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf di questa estate, nonché una nuova serie TV per bambini e famiglie.

La seconda stagione di The Witcher sarà rilasciata il 17 dicembre sulla piattaforma Netflix.

