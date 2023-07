Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 24 luglio 2023

Il cerchio narrativo della terza stagione di The Witcher sta per chiudersi. La prima parte ha lasciato i fan con grandi interrogativi che si svilupperanno in epiche battaglie.

Netflix ha recentemente rilasciato un nuovo trailer, dove Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan) sono impegnati a mettere tutto in gioco, procedendo uniti verso l'obbiettivo, mentre la Caccia Selvaggia non smette di andare alla ricerca della principessa di Cintra.

Le vicende dell’acclamata serie TV fantasy continuano con gli ultimi tre episodi che segneranno la conclusione dell’avventura di Cavill, sostituito da Liam Hemsworth.

Secondo la sinossi ufficiale, "Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturarla, Geralt conduce Ciri a nascondersi, determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell’addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre".

L’epico epilogo del terzo capitolo di The Witcher sarà disponibile dal 27 luglio. Nel frattempo vi invitiamo a leggere la nostra guida!

Fonte: Comic Book