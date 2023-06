Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Proprio in queste ore Netflix ha rilasciato un nuovo trailer del terzo capitolo di The Witcher, che arriverà sulla piattaforma di streaming tra soli due giorni.

A differenza delle passate stagioni della serie TV, la prossima uscirà in due parti - che arriveranno rispettivamente il 29 giugno e il 27 luglio - e con il lancio della parte 1 ormai prossimo, Netflix ha offerto ai fan un ulteriore assaggio di ciò che i nuovi episodi avranno in serbo.

Il video dura solo un minuto e si concentra principalmente su Geralt, Ciri e Yennefer. Dopo gli eventi della stagione 2, la terza vedrà il rapporto tra Geralt e Ciri approfondirsi notevolmente, poiché il protagonista ora funge da figura paterna e protettore per Ciri.

Secondo la sinossi ufficiale, "Mentre monarchi, maghi e bestie del continente competono per catturarla, Geralt nasconde Ciri (Freya Allan), determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita contro coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all'addestramento magico di Ciri, Yennefer (Anya Chalotra) li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove sperano di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere atterrati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre".