Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Henry Cavill è pronto a tornare per la sua ultima stagione in The Witcher, di cui Netflix ha condiviso il primo teaser e la data di uscita.

"Tutto cambia" dichiara il video, che è stato rilasciato insieme alla notizia che la serie TV tornerà quest'estate - ma divisa in due parti: i primi cinque episodi debutteranno il 29 giugno, mentre i restanti tre usciranno il 27 luglio.

La piattaforma ha inoltre rilasciato una descrizione del prossimo lotto di episodi, secondo cui "Mentre monarchi, maghi e bestie del continente competono per catturarla, Geralt nasconde Ciri (Freya Allan), determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita contro coloro che minacciano di distruggerla. Affidata all'addestramento magico di Ciri, Yennefer (Anya Chalotra) li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove sperano di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza; invece, scoprono di essere atterrati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Devono reagire, mettere tutto in gioco o rischiare di perdersi per sempre".

Fonte: The Hollywood Reporter