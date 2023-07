Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

La terza stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix con la prima parte, e le recensioni non sono tardate ad arrivare. Stando all'opinione dei critici su Rotten Tomatoes, il nuovo capitolo ha ottenuto un apprezzamento piuttosto buono, con un rating dell'87%. Tuttavia, il giudizio del pubblico risulta decisamente più basso, attestandosi al 33%.

Uno dei motivi principali per cui molti fan si sono inaspriti, dando delle valutazioni molto basse, è la decisione di Henry Cavill di lasciare il ruolo del protagonista - che a partire dalla quarta stagione sarà interpretato da Liam Hemsworth.

È indiscutibile che Cavill, dopo tre stagioni, si sia affermato come uno degli elementi più apprezzati della serie TV. Non solo è un attore talentuoso, ma è anche un fan accanito dell'universo di The Witcher; la sua passione e conoscenza della saga traspare chiaramente dalle sue interpretazioni. D'altra parte, molti fan hanno lamentato che gli sceneggiatori e i produttori dello spettacolo non abbiano dimostrato la stessa familiarità con il materiale originale, accusandoli di essersi presi troppe libertà creative. In effetti, lo show si è spesso discostato dalla trama originale, soprattutto nella terza stagione.

Pare che il team marketing di Netflix abbia colto l'importanza di Cavill nel ruolo di Geralt, come dimostra una nuova campagna promozionale per la terza stagione - la quale sembra avere l'obiettivo di ricordare al pubblico che Cavill, almeno per il momento, non ha ancora lasciato la serie.

Just in case you need a reminder. pic.twitter.com/bvV0hYjymU — The Witcher (@witchernetflix) July 3, 2023

È vero che questo modo di promuovere la terza stagione, focalizzandosi sul "Sì, Cavill è ancora Geralt", può funzionare per il momento, ma potrebbe anche creare un'atmosfera un po' imbarazzante per la quarta e, soprattutto, per Liam Hemsworth.

Questo aspetto non è sfuggito ad alcuni fan che, rispondendo al tweet promozionale, hanno espresso il loro disappunto. Uno spettatore ha infatti osservato che l'annuncio è "estremamente irrispettoso", e ha suggerito che Hemsworth dovrebbe rassegnare le dimissioni. Un altro ha sostenuto che mostra "zero rispetto" per il nuovo Geralt.

Fonte: Comic Book